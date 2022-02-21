Предприимчивый мошенник брал деньги с таксистов за доставку в Нур-Султане

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Полицейские задержали астанчанина, подозреваемого в серии мошенничеств. Жертвами обмана стали столичные таксисты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

6 водителей такси обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Они сообщили, что их обманул клиент, который пользовался услугами доставки. По их словам, мужчина обманным путем завладел деньгами в размере от 5 до 15 тыс. тенге.

По информации полицейских, мошенник работал по одной и той же схеме. С помощью мобильного приложения он вызывал такси, чтобы якобы доставить посылку. В ходе разговора с таксистом мужчина убеждал водителя отдать деньги, обещая, что ему заплатит покупатель-адресат при получении посылки.

Водители соглашались, однако, добравшись до места назначения, не обнаруживали покупателя, о котором говорил мошенник. К тому же, телефон "клиента" уже был отключен.

По подозрению в совершении этих преступлений задержан 26-летний молодой человек. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, подчеркнули в полиции. В настоящее время ведется расследование по статье УК РК "Мошенничество".

Правоохранители не исключают, что жертв обмана среди таксистов может быть больше.

"Просим пострадавших обратиться в Управление полиции района Алматы по адресу: улица Жансугурова, 2, или по телефонам: +7 (7172) 71-67-10, 71-67-11, либо 102", - обратились к потерпевшим в ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957033-predpriimchivyy-moshennik-bral-dengi-s-taksistov-za-dostavku-v-nur-sultane/