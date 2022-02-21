Вынесен приговор мужчине, убившему мать семерых детей в Атырауской области

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В Атырауской области вынесли приговор мужчине, убившему многодетную мать - женщина попросила его взять на себя кредиты, а когда перестала их выплачивать, знакомый ее убил, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, в марте 2021 года 35-летняя мать семерых детей, обладательница знака "Алтын Алка" уговорила 25-летнего жителя Кульсары оформить кредиты на его имя для себя, пообещав, что будет вовремя выплачивать взносы. Поскольку она работала уборщицей в типографии, выплачивать кредиты ей не удавалось.

В итоге в ноябре прошлого года мужчина подстерег ее возле работы и нанес ей несколько ударов ножом. Спасти женщину не удалось.

Семеро детей остались сиротами. Старший из них учится в колледже, младшему всего 5 лет.

Гособвинение запросило для подсудимого 10 лет колонии.

Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния подсудимого, явки с повинной, активного способствования раскрытию преступления и семейного положения. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957008-vynesen-prigovor-muzhchine-ubivshemu-mat-semeryh-detey-v-atyrauskoy-oblasti/