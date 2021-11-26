Мать семерых детей убили в Атырауской области

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Сегодня ночью в городе Кульсары Атырауской области было найдено тело женщины, погибшей от ножевых ранений, передает "Ак Жайык".

35-летней женщине нанесли несколько ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Причины трагедии в настоящее время выясняются.

По информации издания, вместе с мужем женщина воспитывала семерых детей.

Подозреваемый в убийстве задержан и водворен в изолятор временного содержания. Им оказался 25-летний уроженец Жылыойского района.

Более подробную информацию в пресс-службе департамента полиции Атырауской области обещали предоставить позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944125-mat-semeryh-detey-ubili-v-atyrauskoy-oblasti/