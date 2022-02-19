Неудачная попытка кражи попала на видео в Таразе

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Неудачная попытка кражи из квартиры не остановила жителя Тараза. Молодой человек отправился в другой микрорайон для завершения своего преступного умысла, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

10 февраля в полицию поступил вызов о том, что среди белого дня в одном из микрорайонов Тараза к женщине в квартиру через окно забрался вор. Увидев хозяйку и испугавшись, он выпрыгнул обратно. Этот момент попал на видео.

Как выяснилось, неудачная попытка кражи не остановила мужчину. Он направился в соседний микрорайон для завершения задуманного.

Во второй раз молодой человек залез в пустую квартиру через окно, откуда похитил сотовый телефон и ювелирные изделия из серебра, причинив ущерб на сумму 97 тысяч тенге.

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого и водворили под стражу. Им оказался 29-летний житель Тараза.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК (Кража).

Также стало известно, что, несмотря на свой молодой возраст, парень уже отбывал наказание за подобные преступления в местах лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956906-neudachnaya-popytka-krazhi-popala-na-video-v-taraze/