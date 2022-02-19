Представлялся правоохранителем: алматинца подозревают в мошенничестве и грабежах

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

21-летнего жителя Алматы подозревают в обмане людей под видом правоохранителя и краже, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В управлении полиции Жетысуского района сообщили, что предприимчивый парень на арендованной машине останавливал на улице подростков, требовал показать ему свои вещи и под различными предлогами забирал телефоны, деньги и другие ценные вещи.

Также были случаи, когда молодой человек заходил в небольшие магазины, брал продукты, обещал принести деньги на следующий день, а затем исчезал.

Стражи порядка отметили, что алматинец еще подозревается в краже из посуточной квартиры. Парень при съеме жилья поинтересовался у владельцев, нет ли там ценностей. Они, доверившись, рассказали постояльцу о своих тайниках.

"На следующий день не было ни квартиранта, ни ценностей", - пояснил начальник управления полиции Жетысуского района Дархман Мусанов.

Подозреваемого задержали. Сейчас ему вменяются 7 фактов мошенничества, 2 грабежа и квартирная кража. По этим случаям получены признательные показания.

Правоохранители проверяют жителя города на причастность к аналогичным преступлениям. Молодой человек заключен под стражу.

"Граждан, пострадавших от действий мужчины, призываем обратиться по телефонам: 254-49-02, 254-49 -06, 254-49-21, 8 701 099 09 00", - обратились полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956897-predstavlyalsya-pravoohranitelem-almatintsa-podozrevayut-v-moshennichestve-i-grabezhah/