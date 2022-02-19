Главу отдела внутренней политики задержали за поножовщину в ЗКО

Армат Хайруллин. Фото: gov.kz

Руководитель отдела внутренней политики Акжаикского района Западно-Казахстанской области Армат Хайруллин задержан по подозрению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает "Уральская неделя".

По официальной информации, 14 февраля в 00.10 часов в травмпункт районной больницы села Чапаево был доставлен 23-летний парень с проникающим ранением брюшной полости.

"Принятыми сотрудниками полиции мерами был установлен и задержан подозреваемый 1988 года рождения. 17 февраля он был водворен в ИВС Акжаикского РОВД", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Сейчас в отношении чиновника начато досудебное расследование по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отделе внутренней политики Акжаикского района изданию пояснили, что Армат Хайруллин уволился 17 февраля.

Должность руководителя отдела он занимал с апреля 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956890-glavu-otdela-vnutrenney-politiki-zaderzhali-za-ponozhovschinu-v-zko/