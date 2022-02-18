Обещал увести сына от "ответственности": жительницу Темиртау обманули на 900 тыс. тенге

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Жительница Темиртау стала жертвой обмана. Неизвестный выманил у нее крупную сумму денег, чтобы отвести ее сына от мнимой ответственности, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

47-летняя горожанка обратилась в полицию, она заявила, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын якобы совершил правонарушение. Чтобы увести молодого человека от уголовной ответственности, звонивший потребовал деньги.

Женщина находилась в шоковом состоянии и отдала неизвестному 900 тыс. тенге, отметили стражи порядка.

Вскоре выяснилось, что сын потерпевшей ничего противозаконного не совершал. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась к правоохранителям.

В настоящее время дело расследуется по статье "Мошенничество".

Не так давно был задержан подозреваемый в совершении данного деяния. Им оказался 36-летний мужчина, который уже дал признательные показания. Также были изъяты вещественные доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956840-obeschal-uvesti-syna-ot-otvetstvennosti-zhitelnitsu-temirtau-obmanuli-na-900-tys-tenge/