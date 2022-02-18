Сетевые мошенники обманули двоих жителей СКО на более чем 5 млн тенге

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Двое жителей СКО стали жертвами интернет-аферистов - в общей сложности ущерб составил свыше 5 млн тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, среди сценариев мошенничества с использованием Интернета наиболее опасен так называемый "звонок из службы безопасности банка". Как правило, используя этот метод, сетевые аферисты причиняют наибольший ущерб своим жертвам.

Так, в УП Петропавловска обратился мужчина, со счета которого преступники сняли свыше 2 миллионов тенге.

По словам заявителя, ему позвонил неизвестный преступник, который представился работником банка. Далее, по версии правоохранителей, в ход пошла "легенда" о том, что некто пытается снять деньги с банковского счета.

Потерпевший отметил, что знал об угрозе интернет-мошенничества, однако в момент звонка был занят работой, поэтому не разобрался в ситуации и назвал собеседникам код, пришедший ему в SMS-сообщении.

В итоге оказалось, что это был разовый код доступа к его депозиту. Таким образом петропавловец потерял все накопления.

По словам стражей порядка, практика показывает, что даже осведомленные люди при определенных условиях могут стать жертвами мошенников, которые зачастую используют приемы психологического давления.

Через несколько дней после этого случая был зарегистрирован еще один факт: женщина, также знавшая об интернет-мошенниках, поддалась на уговоры и после нескольких звонков перевела на предложенные счета более 3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956828-setevye-moshenniki-obmanuli-dvoih-zhiteley-sko-na-bolee-chem-5-mln-tenge/