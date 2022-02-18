Момент кражи из открытой машины во дворе дома попал на видео в Нур-Султане

Подозреваемые. Фото: instagram.com/police_nur_sultan

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении кражи из незапертого автомобиля во дворе одного из жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В распоряжении стражей порядка оказались записи с камеры видеонаблюдения.

В кадре можно заметить двоих подозрительных мужчин: дергая за ручки припаркованных автомобилей, они нашли незапертую Toyota Camry, после чего один из них проник в салон и, как указали в полиции, забрал из бардачка документы и личные вещи владельца.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители столицы в возрасте 25 и 30 лет.

Отмечается, что подозреваемые уже признались в совершении преступления. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК ("Кража").

В полиции также рассказали, что зачастую кражи из салонов автомобилей происходят из-за беспечности самих водителей.

Астанчан попросили забирать с собой из салона машины все ценные вещи, а также оборудовать транспортное средство охранной сигнализацией. Кроме того, автовладельцам посоветовали перед уходом закрывать машину и парковать ее на охраняемых стоянках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956762-moment-krazhi-iz-otkrytoy-mashiny-vo-dvore-doma-popal-na-video-v-nur-sultane/