Стрельба в центре Москвы: раненый боец Дюсембаев раскрыл подробности конфликта

Багдат Дюсембаев. Фото: instagram.com/bagdat_mma

Казахстанский боец ММА Багдат Дюсембаев, известный также как "Казах", рассказал подробности конфликта, в результате которого он получил ранения – ранее в спортсмена выпустили шесть пуль.

Видеоролик, на котором Казах рассказывает о произошедшем, оказался в распоряжении телеканала "РЕН-ТВ".

По словам Дюсембаева, началось все с того, что он приехал с друзьями в спортивный клуб утром, чтобы приобрести абонемент. Ранее бойцам пообещали продать карты по скидке.

На парковке к Дюсембаеву и его друзьям подошли охранники. Они заявили, что спортсмены должны убрать машину ровно через пять минут, поскольку она якобы будет мешать.

Но сотрудники центра, которые должны были продать абонемент, по словам бойца, задержались. Охранники же в грубой форме стали требовать, чтобы Дюсембаев и его друзья освободили парковку, рассказал боец.

"Я говорю: "Давай не будешь возмущаться, мозги друг другу трепать не будем". "Отошел", – говорит. "Сейчас разберемся".

Через пять минут выходит, зашел куда-то, обратно вышел... Он пистолет достал и заряжает", – рассказывает боец.

Как отмечает Казах, он до последнего не верил, что охранник откроет стрельбу.

"Много же таких: показывают, пугают, вверх стреляют. Я думал, пугать будет. Ничего не спросил, не говорил. И тут начал палить", – рассказал казахстанец.

Сейчас спортсмен находится в больнице. По данным издания, он получил шесть пуль – три попали в грудь.

Между тем московские правоохранители начали проверку по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956697-strelba-v-tsentre-moskvy-ranenyy-boets-dyusembaev-raskryl-podrobnosti-konflikta/