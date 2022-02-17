СМИ: Бойца ММА из Казахстана ранили в результате стрельбы в Москве

Багдат Дюсембаев. Фото: instagram.com/bagdat_mma

В СМИ распространяется информация о том, что бойца смешанных единоборств Багдата Дюсембаева ранили у спортклуба в Москве в результате стрельбы. Инцидент произошел 16 февраля у спортивного зала на улице Орджоникидзе.

Подробности произошедшего выяснили корреспонденты телеканала РЕН ТВ. Раненым в результате стрельбы, по данным СМИ, оказался боец ММА 30-летний Багдат Дюсембаев, известный в спортивных кругах как "Казах".

"После стрельбы медики госпитализировали 30-летнего Багдата Дюсембаева. Мужчина получил огнестрельное ранение в грудь. Ему оказывают необходимую помощь", – рассказал изданию собеседник.

По предварительным данным, пострадавший приехал покупать абонемент в спортклуб. Боец оставил свой автомобиль на парковке, и пока он занимался оформлением клубной карты, охрана потребовала убрать машину.

Далее, по данным телеканала, завязался конфликт, в ходе которого охранник шесть раз выстрелил в Дюсембаева. По какой причине – сейчас выясняют правоохранители.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. Помимо того, он выступал в турнирах TOPDOG (кулачные бои).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956630-smi-boytsa-mma-iz-kazahstana-ranili-v-rezultate-strelby-v-moskve/