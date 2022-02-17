Водителя наказали за езду зигзагом на дорогах Алматы (видео)

Нарушители. Кадр из видео: t.me/abdrakhmanovlive

Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал случай грубого нарушения ПДД, произошедший на днях на дорогах мегаполиса. Об этом полицейский написал в своем официальном Telegram-канале.

Как отметил Абдрахманов, о преступлении он узнал с помощью отметок под одним из постов в соцсетях.

Проверку данного факта поручили сотрудникам Полка патрульной полиции ДП города Алматы.

В результате был установлен нарушитель на автомобиле марки Toyota Camry, им оказался гражданин 2001 года рождения.

В итоге его привлекли к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 595, часть 1; 602, часть 1-1; 606, часть 1 и 620, часть 1 КоАП РК.

Всего было составлено 8 электронных протоколов.

Проверка в отношении водителя второй автомашины продолжается.

"Будьте внимательны и осторожны на дорогах", - призвал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956652-voditelya-nakazali-za-ezdu-zigzagom-na-dorogah-almaty-video/