Браконьеры обстреляли инспекторов в ЗКО (видео)

Кадр из видео: facebook.com/EcologyofKazakhstan

16 февраля браконьеры оказали сопротивление инспекторам Западно-Казахстанского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" и обстреляли их служебную машину. Об этом сообщается на официальной странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана в Facebook.

В ведомстве сообщили, что во время рейдов у села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на след снегохода марки "Буран".

Не подчиняясь предупреждениям сотрудников, браконьеры около 10 раз выстрелили по служебному автомобилю Toyota из неизвестного оружия. Были повреждены передние колеса и бампер машины.

"Несмотря на предупредительные выстрелы инспекторов из служебного оружия, браконьеры скрылись в сторону села Жанаказан Жангалинского района ЗКО", - рассказали в министерстве.

К счастью, человеческих жертв и ранений удалось избежать.

На место происшествия вызвали полицейских, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956643-brakonery-obstrelyali-inspektorov-v-zko-video/