Устроивших драку на дороге водителей автобусов наказали в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: очевидец

Административный суд Уральска вынес решение привлечь к ответственности водителей автобусов, которые устроили драку в общественном месте. Разнимать разгоряченных мужчин пришлось проезжавшим мимо автолюбителям, передает корреспондент NUR.KZ.

"Было рассмотрено дело по статье 434 части 1 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Водителям наложен штраф в размере 5 МРП, что составляет 15 315 тенге. Одному из водителей сумма штрафа была снижена на 30 процентов. Он должен выплатить 10 721 тенге. Были учтены смягчающие его вину обстоятельства", - сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Напомним, 10 февраля на одной из центральных улиц Уральска повздорили водители маршрутных автобусов и попали на видео. Очевидец происшествия предположил, что драка произошла из-за 80 тенге. Именно столько сейчас составляет сумма проезда в общественном транспорте.

Водители нередко устраивают гонки на улицах в погоне за пассажирами. Это уже не раз становилось причиной конфликтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956632-ustroivshih-draku-na-doroge-voditeley-avtobusov-nakazali-v-uralske/