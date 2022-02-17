Восемь предполагаемых закладчиков поймали с поличным полицейские ВКО

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Преступную “цепочку” распространения синтетических наркотиков прервали полицейские Восточно-Казахстанской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка выяснили, что 8 человек могут быть вовлечены в схему незаконного оборота и сбыта наркотических веществ путем закладок.

Как отметили в полиции, координатором работы закладчиков является лицо, которое находится за пределами Казахстана.

По его указанию подозреваемые получали доставляемый через логистические компании тщательно замаскированные наркотики, расфасовывали по разным дозам и в дальнейшем развозили в разные уголки региона, считают стражи порядка.

Основной акцент делался на молодежь Усть-Каменогорска и Семея, подчеркнули в полиции.

В период с 15 января по 15 февраля все 8 граждан, вовлеченные в эту наркосеть, были задержаны с поличным. По информации правоохранителей, общий вес изъятых у них синтетических средств составил свыше 1,7 кг, что эквивалентно 5,5 тыс. разовых доз.

Среди задержанных – мужчины от 25 до 40 лет, некоторые из них ранее были судимы.

Как признались подозреваемые, предложение о подобной работе они получили через соцсети. О том, что за совершаемые ими деяния предусмотрено серьезное наказание, они якобы и не предполагали.

Замначальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов сообщил, что все подозреваемые взяты под стражу, им грозят тюремные сроки до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956624-vosem-predpolagaemyh-zakladchikov-poymali-s-polichnym-politseyskie-vko/