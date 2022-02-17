Туркестанка лишилась 200 тысяч тенге в надежде трудоустроить сына

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Туркестана обратилась за помощью в городскую полицию. Она заявила о том, что стала жертвой афериста, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам заявительницы, один из ее знакомых заверял ее в том, что поможет ее сыну устроиться охранником в одну из фирм в Атырау.

За свою "услугу" мужчина взял у жительницы Туркестана 200 тысяч тенге в ноябре 2021 года. Несмотря на обещания, ни трудоустройства, ни возврата денег женщина в итоге не дождалась, поэтому и обратилась в полицию.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). Началось расследование.

Спустя время по месту жительства был найден и задержан подозреваемый, которым, как сообщили в МВД, оказался безработный молодой человек. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

По версии полиции, полученные путем мошенничества деньги задержанный потратил на собственные нужды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956594-zhitelnitsa-turkestana-lishilas-deneg-v-nadezhde-trudoustroit-syna/