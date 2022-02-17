Сотрудники центра соцуслуг в Алматы похитили выделенные на лечение пациентов деньги

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудникам центра соцуслуг "Демеу" вынесли приговор в Алматы - их признали виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пациентов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу РК.

На скамье подсудимых оказались главный бухгалтер и работник медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ "Центр социальных услуг "Демеу" Управления образования Алматы.

Их обвиняли в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.

Отмечается, что во время расследования похищенные деньги были возмещены в полном объеме.

Обоих сотрудников признали виновными - их приговорили к ограничению свободы сроком от двух до трех лет.

"За 2021 год в Алматы в рамках ОПМ Qamqor зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством. Общий установленный ущерб составил более 32 млн тенге", - заключили в АФМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956524-sotrudniki-tsentra-sotsuslug-v-almaty-pohitili-vydelennye-na-lechenie-patsientov-dengi/