Полиция и КНБ при обыске нашли оружие и боеприпасы у жителей Туркестанской области

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В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и ДКНБ изъяли у двоих жителей Туркестанской области оружие и боеприпасы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Силовики задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Ими оказались жители Созакского района.

При обыске в доме одного из них оперативники обнаружили автомат АК-47, 8 патронов к нему, 2 пневматические винтовки, охотничье ружье 16 калибра, электрошокер и 2 стреляные гильзы.

В ходе обыска в доме второго подозреваемого в качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли патроны.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы.

Один из подозреваемых взят под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и с какой целью мужчины хранили у себя дома оружие и боеприпасы.

Напомним, недавно тайник с похищенными из оружейного магазина винтовками нашли в лесополосе близ Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956520-politsiya-i-knb-pri-obyske-nashli-oruzhie-i-boepripasy-u-zhiteley-turkestanskoy-oblasti/