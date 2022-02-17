Выследили и обокрали бизнесмена: суд вынес приговор за похищение сейфа в Павлодаре

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В Павлодаре двое мужчин похитили сейфа с деньгами из автомобиля предпринимателя. Павлодарский уголовный суд №2 вынес обвинительный приговор и назначил сроки похитителям.

Кража произошла еще в сентябре 2020 года. Тогда сообщалось, что злоумышленники выследили и обокрали предпринимателя из Караганды, сообщает Sputnik Казахстан.

Потерпевший продавал фрукты и овощи и, на момент кражи, совершил крупную сделку. Он продал 9 тонн товара, а в машине, в его сейфе, лежала выручка.

Воры, дождавшись, пока хозяин машины уйдет пообедать, разбили окно автомобиля и выкрали сейф с наличными. Ранее сообщалось о 10 млн тенге, но позже следствие установило точную цифру – 5 675 800 тенге.

Как выяснилось, злоумышленники намеренно преследовали бизнесмена и ехали за ним через несколько городов. Украсть деньги у них получилось только в Павлодаре. При этом, для того, чтобы забрать сейф, мужчины выломали водительское кресло, к которому он был приварен.

В Павлодарском уголовном суде №2 вынесли приговор похитителям. Один из мужчин получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а второму назначили срок в 6 лет, в колонии строгого режима. Осужденные так и не признали свою вину.

Кроме того, мужчин обязали выплатить всю украденную сумму потерпевшему предпринимателю.

Отмечается также, что один из осужденных уже был судим ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956500-vysledili-i-obokrali-biznesmena-sud-vynes-prigovor-za-pohischenie-seyfa-v-pavlodare/