КНБ задержал приверженцев деструктивного религиозного течения в Нур-Султане
Комитетом национальной безопасности Казахстана в Нур-Султане в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения, сообщается на официальном сайте КНБ РК.
Задержанные подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории нашей страны.
По информации КНБ, двое из задержанных имеют судимость за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу.
При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъята экстремистская литература и другие вещественные доказательства.
Следственные действия продолжаются, уточнили в комитете.
Накануне мы сообщали, что КНБ совместно с МВД провели крупномасштабную спецоперацию по пресечению противоправной деятельности ОПГ "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых граждан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956461-knb-zaderzhal-priverzhentsev-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-v-nur-sultane/