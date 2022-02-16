КНБ задержал приверженцев деструктивного религиозного течения в Нур-Султане

Задержанные. Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности Казахстана в Нур-Султане в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Задержанные подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории нашей страны.

По информации КНБ, двое из задержанных имеют судимость за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу.

При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъята экстремистская литература и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются, уточнили в комитете.

Накануне мы сообщали, что КНБ совместно с МВД провели крупномасштабную спецоперацию по пресечению противоправной деятельности ОПГ "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956461-knb-zaderzhal-priverzhentsev-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-v-nur-sultane/