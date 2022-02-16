Избил двоих, один умер: полицейскому пришлось стрелять при задержании казахстанца

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В Карабалыкском районе задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. 23-летний парень избил двоих односельчан, один из которых скончался. Подробности дела озвучил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей официальной странице в Facebook.

По его данным, 13 февраля в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что молодой человек избил двоих мужчин.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные, которые увидели убегающего человека. Они начали преследовать подозреваемого и задержали его возле реки.

"При этом полицейский был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух. Применение оружия признано правомерным", - отметил Ерлан Омарбеков.

Подозреваемым оказался 23-летний житель поселка Карабалык, ранее судимый за кражи. Он помещен под стражу.

Пострадавшие в драке были доставлены в больницу. Позже один из них, 41-летний мужчина, скончался.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.106 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Назначены экспертизы.

Мотивом для выяснения отношений стала ссора между сельчанами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956429-izbil-dvoih-odin-umer-politseyskomu-prishlos-strelyat-pri-zaderzhanii-kazahstantsa/