"Начал приставать в машине": 62-летнего алматинца подозревают в развращении школьницы

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62-летнего жителя Алматы подозревают в сексуальных домогательствах к 14-летней школьнице. Мужчину задержали в пригороде и пока арестовали на 15 суток за управление автотранспортом в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об инциденте распространяется в соцсетях. Автор сообщает, что 15 февраля на возвращавшуюся из школы девочку напал пожилой мужчина. Как выяснилось, мать ребенка успела его сфотографировать и передать снимки правоохранителям вместе со своим заявлением.

"Так как было очень скользко, девочка упала. Рядом ехала машина. Мужчина остановился и сразу предложил ей сесть, якобы он довезет, так как она упала и на улице холодно. Она без каких-либо мыслей села в машину, ведь за рулем был мужчина в пожилом возрасте.

Проехав буквально несколько метров, он начал приставать к девочке. В панике она стала кричать и хотела открыть дверь. Мужчина сказал ей успокоиться, но, благо, она смогла открыть замок и выбежала из машины. Сразу вызвали полицию. Они приняли заявление. Сказали, что найдут его", - говорится в посте.

В ДП Алматинской области сообщили, что заявление от родителей ребенка зарегистрировано в Карасайской районной полиции. Подозреваемый уже задержан и помещен под стражу.

"В заявлении указано о принятии мер к мужчине, который домогался и приставал к 14-летней школьнице. По показаниям заявителя, водитель якобы управлял автомашиной Daewoo Nexia и находился в нетрезвом состоянии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 62-летний житель Алматы. Медицинское освидетельствование подтвердило его нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

За употребление спиртного при управлении автотранспортом мужчина подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен водительских прав сроком на 7 лет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции региона дополнили, что в отношении 62-летнего алматинца также начато расследование по ст.124 УК РК "Развращение малолетних".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956387-nachal-pristavat-v-mashine-62-letnego-almatintsa-podozrevayut-v-razvraschenii-shkolnitsy/