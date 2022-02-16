Мошенники обманывают казахстанцев от имени Air Astana

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Среди казахстанцев в мессенджере WhatsApp стали распространять ссылку на опрос, который якобы проводит компания Air Astana в честь своего 20-летия. Авторы указывают, что участники могут выиграть 100 тыс. тенге, однако, как выяснили эксперты StopFake.kz, это фишинг.

Фактчекеры подчеркивают, что на официальном сайте компании нет никаких упоминаний о розыгрыше подобного рода. Также о нем не упоминается и на официальных страницах авиаперевозчика.

Более того, в Air Astana публично предупредили о случаях мошенничества от лица компании.

"Air Astana проводит розыгрыши, конкурсы и акции только на своих официальных страницах в социальных сетях или на сайте airastana.com. Просим быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников!" - говорится странице компании в Instagram.

Эксперты отметили, что распространяемый среди пользователей опрос нельзя считать подлинным, так как он не размещен на официальном портале авиакомпании или на ее страницах в соцсетях. По мнению авторов портала, все это - дело рук мошенников.

Эксперты отметили, что подобный вид интернет-мошенничества называется фишингом. С его помощью злоумышленники завладевают персональной информацией пользователей, данными банковских карт, логинами и паролями от приватных и платных аккаунтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956377-moshenniki-obmanyvayut-kazahstantsev-ot-imeni-air-astana/