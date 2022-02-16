Кража прожекторов в Нур-Султане попала на видео

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В Нур-Султане задержали двоих сотрудников компании, которая устанавливает фасадное освещение. Предполагается, что подозреваемые выкрали фасадные прожекторы с частной территории и сдали их скупщикам металла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По сообщению полицейских, в Нур-Султане с территории частного дома по проспекту Кабанбай батыра были похищены 12 фасадных прожекторов. В совершении этого преступления подозреваются двое сотрудников компании, занимающейся установкой и обслуживанием прожекторов фасадного освещения.

Злоумышленники заехали во двор дома и сняли прожекторы со столбов высотой около полутора метров. Затем, как считает следствие, они погрузили награбленное в машину и отвезли в пункт приема металла, где сдали скупщикам. Общая сумма материального ущерба составила 350 тысяч тенге.

Полицейские задержали двоих 22-летних подозреваемых. В ходе обыска пункта приема металла были изъяты похищенные прожекторы.

В пресс-службе полиции сообщили, что подозреваемые дали признательные показания. Сейчас ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Также полицейские проверяют возможную причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным в столице.

"Предупреждаем граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", – напомнили в полиции Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956337-krazha-prozhektorov-v-nur-sultane-popala-na-video/