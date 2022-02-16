Встреча одноклассников закончилась убийством в Алматинской области

Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

В Алматинской области стражи порядка расследуют уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

По информации ведомства, трое одноклассников встретились и организовали застолье в селе Жибек Жолы. Во время распития алкоголя между двумя участниками посиделки вспыхнула ссора, переросшая в драку. Один из мужчин схватился за нож.

"Информация в полицию поступила от врачей скорой помощи, которые обслуживали вызов и констатировали смерть 37-летнего мужчины, получившего несколько ножевых ранений. Досудебное расследование проводится по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство)", - сообщил заместитель начальника Карасайского РУП Серик Турпанбаев.

Между тем подозреваемый призвал казахстанцев отказаться от алкоголя.

"Все произошло из-за спиртного. Сам за столом не пил, но сожалею, что допустил дружескую пьянку. В итоге это и привело к плачевным последствиям. Обращаюсь к казахстанцам, не употребляйте алкоголь. К хорошему это точно не приведет", - заявил задержанный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956318-vstrecha-odnoklassnikov-zakonchilas-ubiystvom-v-almatinskoy-oblasti/