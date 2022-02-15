Сельчанина подозревают в краже 3 млн тенге из дома соседа в Карагандинской области

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Почти 3 млн тенге похитил неизвестный из дома сельчанина в Карагандинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

29-летний житель Каркаралинского района осенью обратился в полицию с заявлением о краже. Он пояснил, что кто-то проник к нему в дом, воспользовавшись его недолгим отъездом в Караганду, и похитил 2,8 млн тенге.

В дом проникли путем подбора ключей.

На днях был задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 24-летний мужчина, который проживает на одной улице с потерпевшим.

Он дал признательные показания, пояснив, что похищенные средства использовал главным образом на покупку ювелирных изделий.

Часть вещественных доказательств изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956233-selchanina-podozrevayut-v-krazhe-3-mln-tenge-iz-doma-soseda-v-karagandinskoy-oblasti/