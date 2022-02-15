Задержание подозреваемых в вымогательстве попало на видео в Усть-Каменогорске

Кадр из видео: ДП ВКО

Троих подозреваемых в вымогательстве задержали в Усть-Каменогорске. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в конце января в полицию Усть-Каменогорска обратился 23-летний житель города. Он рассказал, что в обеденное время трое малознакомых парней под угрозой применения насилия вымогали у него 30 000 тенге.

После чего, воспользовавшись испугом потерпевшего, оформили на его имя кредит на смартфон стоимостью около 230 000 тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения стражи порядка по "горячим следам" задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди 22, 21 и 19 лет. Они дали признательные показания.

Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 ч.2 УК РК (Вымогательство), санкция которой предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956153-zaderzhanie-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-popalo-na-video-v-ust-kamenogorske/