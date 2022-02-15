Разбивавшего окна машин мужчину задержали в Алматы (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали мужчину, разбивавшего окна автомобилей, припаркованных у жилых домов, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Действия алматинца попали на камеры видеонаблюдения, установленные у входа в подъезды жилых домов.

Как отметили в полиции, о противоправных действиях горожанина стало известно из соцсетей - в полицию пострадавшие водители не обращались.

"Тем не менее, факт хищения чужого имущества зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК "Кража".

В ходе проведения оперативных мероприятий установлены еще шестеро потерпевших, чьи транспортные средства были обворованы по такой же схеме", - говорится в сообщении правоохранителей.

По версии следствия, окна мужчина разбивал для того, чтобы украсть из автомобиля видеорегистраторы.

В полиции рассказали, что подозреваемый 1996 года рождения. Он уже признался в двух подобных кражах. Полицейские не исключают, что их могло быть больше. По данному факту ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956095-razbivavshego-okna-mashin-muzhchinu-zaderzhali-v-almaty-video/