Прятала героин во рту: двух женщин поймали с наркотиками в Нур-Султане (видео)

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Столичные полицейские ликвидировали канал поставки и сбыта наркотиков на территории города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как рассказали в полиции, оперативники задержали ранее судимую за наркопреступления 40-летнюю женщину.

Во время досмотра у нее обнаружили 21 сверток героина, готового к реализации. При этом отмечается, что запрещенные вещества задержанная прятала во рту.

Далее правоохранители разыскали и задержали основного поставщика наркотика - им оказалась ранее судимая за наркопреступления 32-летняя подозреваемая. Именно она, по версии следствия, сбыла более 4 грамм героина.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 297, часть 3 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956054-pryatala-geroin-vo-rtu-dvuh-zhenschin-poymali-s-narkotikami-v-nur-sultane-video/