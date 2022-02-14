Заведующая и бухгалтер детского сада перечислили себе лишние миллионы в Экибастузе

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Сотрудницы детского сада в Экибастузе на протяжении года завышали свои зарплаты и перечисляли на банковские счета денег больше, чем им причиталось, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Обвинительный приговор двум женщинам вынесли в Экибастузе. Сообщается, что заведующая и бухгалтер детского сада в течение года добавили к своим зарплатам в общей сложности 7 миллионов тенге. Обеих признали виновными в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в крупном размере.

Бывший бухгалтер получила 2,5 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Экс-заведующую также признали виновной, однако ей дали отсрочку на отбывание наказания. Связано это с тем, что она воспитывает троих несовершеннолетних детей.

"С данной категорией лиц ведется работа по их трудоустройству. Кроме того, инспекторами службы пробации регулярно проводятся беседы при проверке по месту жительства. Ущерб, нанесенный государству, они выплачивают", - сообщила старший инспектор службы пробации Экибастуза Лаура Суханова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956053-zaveduyuschaya-i-buhgalter-detskogo-sada-perechislili-sebe-lishnie-milliony-v-ekibastuze/