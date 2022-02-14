Самые популярные виды мошенничества в Казахстане назвали в МВД

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На онлайн-брифинге в МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества в стране: чаще всего граждан обманывают при совершении займов, под предлогом оказания услуг, при продаже недвижимости и транспорта, а также с помощью Интернета, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МВД, наиболее распространенными способами интернет-мошенничества являются:

получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям - на них приходится половина всех фактов интернет-мошенничества;

за товар или услугу по объявлениям - на них приходится половина всех фактов интернет-мошенничества; оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций - с начала года совершено около 3 тысяч таких преступлений;

на сайтах микрокредитных организаций - с начала года совершено около 3 тысяч таких преступлений; хищения денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан.

"В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков и звонили с подменных номеров. В ряде случаев потерпевшие добровольно вводили свои данные на "фишинговых" интернет-ресурсах.

Почти 2 тысячи мошенничеств совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки и т.д.", - заявил и.о. начальника центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Рустем Дюсетаев.

К примеру, сотрудниками ДП Атырауской области задержан житель Семея, который в соцсетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов.

При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке кредитов.

В настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн тенге.

Также, по данным МВД, жительница Павлодарской области размещала на сайтах объявления о сдаче квартир в аренду по заниженной цене.

В ходе разговора с потенциальными клиентами мошенница просила перевести задаток на различные счета, после получения денег отключала номера и удаляла объявления.

Следствие установило ее причастность к 30 преступлениям, причиненный ущерб составляет свыше 800 тысяч тенге.

Также задержан житель Туркестанской области, который занимался мошенническими действиями путем "раскрутки" денежных средств в соцсетях.

При этом, как указали в полиции, подозреваемый уверял граждан, что при внесении 25 тысяч тенге на карту деньги будут возвращены владельцу в течение суток в 2-3-кратном размере.

Помимо этого, в феврале текущего года были установлены и задержаны 3 жителя Павлодара, которых подозревают в мошенничестве путем размещения ложных объявлений о продаже сельхозтехники и зерновых культур.

При задержании у них изъяты 20 смартфонов, 10 SIM-карт и 7 банковских карт, с помощью которых, по данным правоохранителей, совершались преступления.

В данный момент проверяется их причастность к 200 аналогичным преступлениям.

По всем фактам проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955979-samye-populyarnye-vidy-moshennichestva-v-kazahstane-nazvali-v-mvd/