Женщина ударила мужа ножом в сердце в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

38-летнюю жительницу Уштобе в Алматинской области подозревают в покушении на убийство своего супруга, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ночь с 7 на 8 февраля в полицию поступило сообщение о госпитализации 41-летнего мужчины с ножевым ранением.

Оказалось, что тяжелую рану в сердце нанесла во время семейной ссоры его супруга. 38-летняя жительница Уштобе пояснила, что находилась в алкогольном опьянении и обрывками помнит застолье, организованное мужем и его приятелями.

Расследование проводится по ст.ст.24 ч.3, 99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство".

Кухонный нож приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

"Согласно медосвидетельствованию, при задержании подозреваемая находилась в средней степени алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

Супруг подозреваемой перенес серьезную операцию и находится в реанимации под наблюдением медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955712-zhenschina-udarila-muzha-nozhom-v-serdtse-v-almatinskoy-oblasti/