Пятого с начала года журналиста убили в Мексике

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В Мексике был убит пятый журналист с начала этого года, передает El Sol De Mexico.

Директор портала веб-новостей Noticias Web del Estado Mexican Хебер Лопес Васкез был убит в Оахаке на юге Мексики в ночь на пятницу. Несколько вооруженных людей ворвались в его звукозаписывающую студию и выстрелили в него.

Как утверждает его коллега, Васкез несколько лет документировал случаи коррупции.

После совершения преступления стрелявшие в журналиста скрылись, но вскоре были задержаны полицией. Сейчас они находятся под стражей министерства государственного управления и властей. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Оахака Артур Кальво.

В отношении задержанных начато расследование.

Это уже пятое убийство работника СМИ в Мексике с начала этого года. Первыми жертвами стали журналистки Маргарито Мартинес и Лурдес Мальдонадо в Тихуане. Вскоре мертвыми были обнаружены генеральный директор цифровой газеты Inforegio Хосе Луис Гамбоа Аренас и Роберто Толедо из Monitor Michoacán.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955664-pyatogo-s-nachala-goda-zhurnalista-ubili-v-meksike/