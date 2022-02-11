Девочкой, торговавшей на улицах Алматы шарами, заинтересовалась полиция

Фото: instagram.com/krisp__almaty

Полицейские отреагировали на публикацию в соцсетях о девочке, которая вечерами торгует на улицах города шарами. О ситуации рассказал замглавы Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале.

Видеоролик с девочкой, торгующей шарами, появился в одном из Instagram-пабликов, посвященных городу.

"Практически всю зиму девочка лет 10 стоит на холоде в минусовую погоду. Торгует шарами. На часах почти 10 часов ночи. Пожалуйста, примите меры.

По девочке видно, что ей очень холодно. Ребенок не должен стоять на холоде в такой поздний час", - говорится в описании к посту.

На публикацию обратила внимание полиция города. Полицейские установили родителей девочки.

"Мать - гражданка И. 1975 года рождения, которая на момент проверки также находилась по улице Сейфуллина, ниже улицы Макатаева (где было снято видео с девочкой - прим.ред.)

11 февраля вопрос нахождения малолетнего ребенка на улице будет рассмотрен межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Алатауского района", - сообщил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955630-devochkoy-torgovavshey-na-ulitsah-almaty-sharami-zainteresovalas-politsiya/