Предполагаемую закладчицу из Караганды задержали в Атырау (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Атырауские полицейские задержали женщину, которая может быть наркокурьером, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В ходе обыска в квартире 32-летней подозреваемой были изъяты готовые для реализации синтетические наркотики в количестве 70 штук, а также средства для изготовления запрещенных веществ.

Помимо этого задержанная показала стражам порядка места, где установила закладки с 70 граммами наркотических средств, спрятанные на территории города.

Кроме того, подозреваемая сообщила, что приехала из Караганды в Атырау для продажи синтетических наркотиков.

Было зарегистрировано уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Задержанная была водворена в изолятор временного содержания УП Атырау. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955560-predpolagaemuyu-zakladchitsu-iz-karagandy-zaderzhali-v-atyrau-video/