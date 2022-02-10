Несколько месяцев у астанчанина вымогали деньги. Подозреваемых задержали (видео)

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В столичную полицию обратился один из местных предпринимателей, который заявил, что на протяжении нескольких месяцев путем угроз и насилия у него вымогают крупную сумму денег, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Собрав всю информацию по делу, полицейские провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны предполагаемые участники ОПГ.

Двоих мужчин в возрасте 40 и 47 лет поймали после передачи 300 тысяч тенге. Также в Уральске был задержан третий участник группы - 26-летний житель Западно-Казахстанской области.

Стражи порядка выяснили, что в сентябре прошлого года потерпевший познакомился с одним из задержанных. В ходе общения последний пообещал решить проблему с возвратом долга.

Как выяснило следствие, с того времени подозреваемые, используя свое физическое превосходство, стали систематически вымогать у потерпевшего денежные средства.

Чтобы расплатиться, молодой человек полностью снял с личного счета около 1 млн тенге.

Кроме того, угрожая физической расправой, потерпевшего дважды вынудили оформить кредиты на крупные суммы. В общей сложности злоумышленники завладели деньгами потерпевшего на общую сумму около 3 млн тенге.

В настоящее время по факту вымогательства проводится расследование по статье 194 УК РК. Подозреваемые помещены в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955541-milliony-tenge-vymogali-u-astanchanina-neskolko-mesyatsev-podozrevaemyh-zaderzhali-video/