Случаи угона автомобилей участились в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Как рассказали в полиции, в УП района "Алматы" поступило сообщение от 31-летней местной жительницы. Она заявила об угоне своего авто, находившегося во дворе одного из многоквартирных домов.

В результате розыска был установлен и задержан подозреваемый, им оказался 26-летний местный житель. Он признался в совершении преступления.

По версии следствия, ночью мужчина проник в салон машины марки Faw, после чего угнал транспорт, уехав в неизвестном направлении.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным автотранспортным средством без цели хищения (угон)". Проводится проверка на причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

"В связи с участившимися фактами угонов автотранспортных средств, а также в целях профилактики и предупреждения рекомендуем ставить машины на охраняемые стоянки и оборудовать охранной сигнализацией", - сказал начальник УП района "Алматы" Серик Абуталипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955479-sluchai-ugona-avtomobiley-uchastilis-v-nur-sultane/