Семейчанка отдала аферистам полмиллиона тенге в надежде на работу в вузе

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В полицию города Семея обратилась местная жительница, которую обманула аферистка. За обещанную помощь в трудоустройстве потерпевшая отдала 550 тысяч тенге, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В конце января 40-летняя жительница Семея обратилась в полицию, заявив о том, что стала жертвой мошенницы. Как сообщила потерпевшая, малознакомая женщина пообещала помочь ей устроиться на работу в один из вузов города. Связалась же она с ней через общего знакомого.

За помощь семейчанка отдала новой знакомой 550 тысяч тенге, но через некоторое время поняла, что ее обманули.

Сотрудникам оперативного розыска удалось найти и задержать подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница Семея.

По данным полиции, подозреваемая призналась в совершении этого преступления. Также она рассказала, что полученные деньги уже успела потратить.

Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955419-semeychanka-otdala-aferistam-polmilliona-tenge-v-nadezhde-na-rabotu-v-vuze/