Пьяный пассажир устроил скандал в аэропорту Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Транспортные полицейские начали расследование в отношении мужчины, который устроил скандал в алматинском аэропорту и оскорблял одну из сотрудниц воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Линейного отдела полиции завели дело по статье 293, часть 1 УК РК ("Хулиганство").

Вместе с тем, мужчину уже оштрафовали по статье 440 КоАП РК ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения"), а также по статье 441 КоАП РК ("Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен").

40-летнего пассажира также направили на медосвидетельствование, согласно результатам которого, он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955367-pyanyy-passazhir-ustroil-skandal-i-oskorblyal-sotrudnitsu-v-aeroportu-almaty/