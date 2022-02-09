Мулла пытался изнасиловать 14-летнюю девочку в Туркестанской области

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В Туркестанской области муллу осудили за попытку изнасилования девочки. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако сейчас, как утверждает мать потерпевшей, школьнице угрожают, передает Otyrar.kz.

В угрозах женщина подозревает родственников муллы, которого осудили за попытку изнасилования. Она говорит, что они просили помилования при рассмотрении дела апелляционной коллегией.

По словам матери потерпевшей, сейчас ее 14-летняя дочь боится выходить из дома. Девочка живет в постоянном страхе и считает, что ее могут убить. Семья уже трижды меняла место жительства.

"Они сказали, если мы не изменим заявление, то они нас убьют. Они меня подкараулили возле школы. Тогда они тоже сказали, что убьют меня", - говорит девочка.

Ее мать обращалась в полицию, но, отмечает, что безрезультатно.

"Полиция не хочет рассматривать наше заявление. Говорят, что нет состава преступления. Говорят, если они вам угрожают, снимите на видео. Какая мать сможет снять свою дочь на видео, если ей угрожают ножом и преследуют?" - возмущается женщина.

В полиции же поясняют, что конкретных доказательств запугивания школьницы нет.

"Следствие пока не установило факты. Нами были опрошены обе конфликтующие стороны, проводится ряд следственных действий. Пока нет точных доказательств", - заявил заместитель начальника управления полиции Сарыагашского района Куаныш Байзаков.

Мать пострадавшей девочки намерена обратиться в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955352-mulla-pytalsya-iznasilovat-14-letnyuyu-devochku-v-turkestanskoy-oblasti/