Двух девушек подозревают в организации нарколаборатории в Нур-Султане

Обыск дома. Кадр из видео: polisia.kz

В Нур-Султане задержали двух молодых девушек, которых подозревают в организации нарколаборатории в одном из частных домов столицы. Предполагается, что задержанные производили и продавали крупные партии синтетических наркотиков, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В столице были задержаны две девушки, подозреваемые в производстве синтетических наркотиков. Сообщается, что одна из задержанных является уроженкой России.

По версии полицейских, подозреваемые производили наркотические вещества в одном из домов коттеджного городка Family Village. В МВД рассказали, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты 1218 таблеток "Экстази" и 2 килограмма синтетического наркотика "Альфа-PVP".

Кроме того, в доме нашли 140 литров прекурсоров, использующихся для производства наркотических веществ, и различное лабораторное оборудование.

Еще сотрудникам полиции удалось выяснить, что за последние несколько дней на окраине города были сделаны две крупные закладки мефедрона. Приехав на место, полицейские нашли и изъяли их.

Общий вес "закладок" составил 1,2 килограмма, а всего полицейскими было изъято 3,84 килограмма наркотиков.

"Задержанные более года занимались изготовлением и сбытом путем “закладок” крупных партий синтетических наркотиков через мессенджер Telegram", – сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов, а также установлению иных причастных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955330-dvuh-devushek-podozrevayut-v-organizatsii-narkolaboratorii-v-nur-sultane/