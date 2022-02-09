Умершую владелицу обменного пункта признали виновной в мошенничестве в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казыбекбийском районном суде Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении покойной учредительницы обменного пункта и ее сестры. Они обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, женщины обманным путем завладели деньгами своих клиентов в размере более 190 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Уголовное дело в отношении покойной предпринимательницы рассмотрено по заявлению ее родственников. Они настаивали на ее невиновности и дело было направлено в суд.

На скамье подсудимых оказалась и ее сестра. 60-летнюю подсудимую тоже обвиняли в мошенничестве, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в группе лиц по предварительному сговору неоднократно, в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что с 2016 по 2020 годы подсудимые похитили у 22 потерпевших более 190 миллионов тенге. Они принимали у них вклады, обещая солидное вознаграждение. В итоге потерпевшие лишались денег.

В суде директор обменного пункта вину не признала. Она просила оправдать ее в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Родственники умершей предпринимательницы также настаивали на ее невиновности и требовали ее реабилитации.

Прокурор просил назначить директору обменного пункта наказание в виде лишения свободы на 5 лет, а в отношении покойной дело прекратить в связи с ее смертью.

Суд признал обеих подсудимых виновными по инкриминируемому обвинению и приговорил директора обменного пункта к 5 годам лишения свободы. Производство по делу в отношении учредительницы прекращено.

"При назначении наказания подсудимой не установлено каких-либо смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. Ущерб потерпевшим не возмещен. Учитывая возраст женщины, которой на момент вынесения приговора исполнилось 60 лет, суд назначил минимальную меру наказания в виде 5 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда.

Напомним, в ноябре 2020 года в своей квартире была найдена мертвой 52-летняя учредительница обменного пункта, которая вместе с сестрой подозревалась в мошенничестве в особо крупном размере.

Женщина оставила предсмертную записку, где было указано имя высокопоставленного полицейского. В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщали, что по данному факту назначена почерковедческая экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955313-umershuyu-vladelitsu-obmennogo-punkta-priznali-vinovnoy-v-moshennichestve-v-karagande/