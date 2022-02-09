Четыре тонны кокаина обнаружили военные на судне у берегов Колумбии

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Военные Колумбии перехватили судно, перевозившее четыре тонны кокаина, передает Naval News.

Специальное подразделение военно-морских сил Колумбии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержало четырех контрабандистов.

Судно с четырьмя тоннами запрещенного вещества задержали недалеко от города Тумако, что расположен на границе с Эквадором. Четыре задержанных человека направлялись к берегам Центральной Америки.

На борту было обнаружено 200 мешков, в которых насчитали четыре тысячи пакетов с наркотиками.

Полиция подтвердила, что 15-метровое полупогружное судно принадлежит диссидентской группе "Западный блок Альфонсо Кано", которая известна своей преступной деятельностью в регионе.

Задержанных передали правоохранительным органам.

Изъятая партия наркотиков является крупнейшей в стране за последние два года. В 2019 году ВМС Колумбии, ВВС Колумбии и властями США были задержаны три человека, перевозившие восемь тонн кокаина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955302-chetyre-tonny-kokaina-obnaruzhili-voennye-na-sudne-u-beregov-kolumbii/