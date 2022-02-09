Мать прижигала плойкой лицо и тело 3-летней дочери в Акмолинской области

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В Акмолинской области на мать составили протокол об административном правонарушении за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей маленькой дочери. Однако суд в ее поступке усмотрел признаки уголовно наказуемого деяния и посчитал неправомерным квалификацию полицейских, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на председателя Буландынского районного суда Олжаса Сулейменова.

В суд поступило дело об административном правонарушении по ст.73-1 ч.1-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В протоколе полицейского было указано, что женщина хотела наказать свою 3-летнюю дочь за то, что она взяла плойку и обожгла себе щеку, поэтому нанесла девочке горячей плойкой другие ожоги.

Эксперты обнаружили у ребенка ожоги I-II степени лица, обеих кистей рук, ягодичной области, бедра и голени.

Суд пришел к выводу, что в действиях матери усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

"Полицейский неправомерно квалифицировал данную правовую ситуацию как административное правонарушение.

Более того, имела место волокита со стороны районного отдела полиции при составлении протокола, чем нарушены права малолетнего ребенка", - отметил председатель Буландынского районного суда Олжас Сулейменов.

Он добавил, что стражи порядка формально подошли к данному случаю. Поэтому дело было направлено прокурору для привлечения матери пострадавшего ребенка к уголовной ответственности.

Кроме того, в адрес начальника Буландынского РОП вынесено частное постановление с целью привлечения виновных к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955286-mat-prizhigala-ploykoy-litso-i-telo-3-letney-docheri-v-akmolinskoy-oblasti/