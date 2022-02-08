"Пристали четверо мужчин": жена осужденного за убийство озвучила свою версию в Уральске

Александра Шаутембаева. Фото: NUR.KZ

Гражданская супруга осужденного за убийство отца четверых детей не согласна с приговором. Она говорит, что муж защищал ее от посягательства группы мужчин. Нож он взял с собой для устрашения, а не для убийства, передает корреспондент NUR.KZ.

33-летняя Александра Шаутембаева до сих пор не может прийти в себя. Ее мужа приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство многодетного отца.

Женщина утверждает, что Виталий Туренков пришел к ней на помощь, услышав ее крики.

"Я вышла в магазин за покупками. Четверо пьяных мужчин пристали ко мне. Они мне грозили, что повезут меня вместе с ними отдыхать. Я испугалась, начала звать на помощь мужа. Он вышел не с целью их убивать, а только напугать. Но эти мужчины держали его, не давали ему уйти. Они его преследовали. Это есть на записях видеокамеры", - утверждает женщина.

Адвокат осужденного также заявил, что приговор слишком суров. В качестве примера он привел умышленное убийство матери двоих детей в Уральске. Экс-чиновник нанес ей более 20 ножевых ранений и получил 15 лет колонии.

"Мой подзащитный получил почти максимальный срок по этой статье. Туренков защищал честь и достоинство своей гражданской супруги. Он был вынужден так поступить", - полагает Руслан Шагатаев.

Судья Бакыт Ермаханов считает доводы защиты несостоятельными.

"Убийство было совершено умышленно. Свидетельство этому - локализация ранения. Прямо в сердце. Женщина уже сделала покупки и ушла домой. Только потом пришел Туренков. Это он начал конфликт. Мужчины его не били, у них ничего в руках не было", - подчеркнул судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО.

Напомним, в сентябре прошлого года возле магазина был убит отец четверых детей. Виновным в совершении преступления признан неоднократно судимый уралец.

В ходе процесса указывалось, что во время похода его жены в магазин, с ней попытались познакомиться четверо мужчин. Но она им не ответила и пошла домой. Поэтому ее гражданский супруг вышел на улицу и решил разобраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955199-pristali-chetvero-muzhchin-zhena-osuzhdennogo-za-ubiystvo-ozvuchila-svoyu-versiyu-v-uralske/