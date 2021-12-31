Экс-чиновника осудили за жестокое убийство бывшей жены в Уральске

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области оглашен приговор в отношении экс-чиновника. Бауыржан Хайруллин признан виновным в убийстве с особой жестокостью, передает корреспондент NUR.KZ.

Бывший сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Бауыржан Хайруллин в своем последнем слове попросил прощения у матери погибшей Айнагуль Хайруллиной.

Судья при вынесении приговора заявил, что мотивом преступления стала ревность.

Бакыт Ермаханов. Фото: NUR.KZ

"Хайруллин признан виновным в убийстве с особой жестокостью. Он совершил подготовленное преступление. Приехал на место работы бывшей жены со складным ножом. Им он нанес многочисленные ранения. Женщина пыталась защититься от ударов.

Последний контрольный удар ножом Хайруллин нанес в шею, после чего женщина перестала подавать признаки жизни. Все заявления адвокатов, что мужчина находился в состоянии аффекта не нашли подтверждения", - заявил судья Бакыт Ермаханов.

В итоге бывший чиновник приговорен к 15 годам колонии максимальной безопасности. Осужденный также обязан выплатить 15 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

"Мы не согласны с приговором. Он слишком мягкий. Хайруллин оставил двух детей без матери", - отметила сестра погибшей Арайлым Дуйсенова.

Напомним, 19 апреля 2021 года Бауыржан Хайруллин нанес более 20 ножевых ранений бывшей жене Айнагуль. После случившегося он позвонил ее родственникам и сообщил о расправе. На суде было заявлено, что мужчина ревновал бывшую супругу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949495-eks-chinovnika-osudili-za-zhestokoe-ubiystvo-byvshey-zheny-v-uralske/