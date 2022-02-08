Криптовалюту на 130 миллионов тенге похитили у астанчанки

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В Нур-Султане мошенник похитил у женщины биткоины на сумму 130 млн тенге. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщается на странице столичного ДП в Instagram.

Астанчанка обратилась в полицию, заявив, что с ее криптовалютного счета были похищены биткоины на крупную сумму – 130 миллионов тенге.

По сообщению полицейских, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний житель Нур-Султана. Предположительно, мужчина обманным путем получил доступ к биткоин-кошельку потерпевшей и в течение трех месяцев похищал оттуда криптовалюту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".

Подозреваемый уже задержан, его поместили в следственный изолятор. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские отмечают, что за последнее время мошенники стали гораздо чаще связываться с криптовалютой и онлайн-биржами. Количество подобных случаев возросло в 10 раз за последние три года. При этом суммы ущерба исчисляются сотнями миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955177-kriptovalyutu-na-130-millionov-tenge-pohitili-u-astanchanki/