"Забрали сейф с деньгами": казахстанцев задержали за вооруженное нападение на АЗС

Задержание. Фото: ДП Туркестанской области

Разбой на автозаправочной станции 5-летней давности раскрыли полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В январе 2017 года в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение о том, что вооруженные люди напали на придорожную АЗС и забрали сейф с деньгами в сумме более 100 тысяч тенге. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрировали по статье "Разбой". Розыск и задержание подозреваемых в то время не дали должного результата, преступление оставалось нераскрытым.

Однако, по словам заместителя начальника ДП Туркестанской области Курманбека Сахова, правоохранители не теряли надежду.

"В 2021 году в наше поле зрения попали двое жителей Шымкента, которые, возможно, были причастны к разбойному нападению на АЗС", - рассказал подполковник полиции.

Задержание. Фото: ДП Туркестанской области

Одного из них задержали в Сайрамском районе. При проверке его машины в салоне был обнаружен обрез охотничьего ружья и наркотики. Во время обыска по месту жительства также изъяты синтетические психотропные вещества.

Второго подозреваемого полицейские задержали по месту жительства.

Оба сознались, что именно они совершили разбойное нападение на АЗС. Угрожая физической расправой, похитили сейф с деньгами, скрыли его, забрали наличность и выкинули в поле. Деньги мужчины поделили между собой.

Сейчас расследование проводится сразу по трем статьям УК РК: 192 "Разбой", 287 "Незаконное хранение и ношение оружия" и 296 "Незаконное хранение наркотиков".

"Подозреваемые ранее судимы, сейчас они взяты под стражу", - заключил Курманбек Сахов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955107-zabrali-seyf-s-dengami-kazahstantsev-zaderzhali-za-vooruzhennoe-napadenie-na-azs/