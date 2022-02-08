Полиция Алматы расследует информацию об избиении девушки бывшим парнем (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что полиция расследует дело, связанное с нанесением побоев девушке.

Как сообщил Абдрахманов, 7 февраля его отмечали под публикацией в Instagram, в которой заявлялось об избиении девушки ее бывшим возлюбленным в Алматы.

По этому поводу замглавы департамента сообщил, что разбирательство было начато еще 5 февраля и проводится оно сотрудниками УП Ауэзовского района.

Подозреваемого нашли, задержали и доставили в здание УП района в тот же день. Им оказался гражданин 1995 года рождения.

На данном этапе, чтобы выяснить степень тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, в полиции назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет дана юридическая оценка произошедшему.

"Сотрудникам Управления дознания ДП города Алматы дано указание подключиться к выяснению всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнул Абдрахманов.

Полицейский добавил, что подозреваемый решил принести извинения публично, однако тут же напомнил, что извинения не освобождают от предусмотренной законом ответственности.

"Ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", - резюмировал Абдрахманов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955103-politsiya-almaty-rassleduet-informatsiyu-ob-izbienii-devushki-byvshim-parnem-video/