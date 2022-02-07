Главврача больницы задержали в Туркестанской области

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Специализированный следственный суд удовлетворил ходатайство следователя Антикора. Санкционирован арест главврача больницы Келесского района Туркестанской области Аиды Бексултановой. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Специализированного следственного суда Туркестана.

Задержанной предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.3 п.1 УК РК (Получение взятки путем вымогательства).

Следствием установлено, что 8 декабря 2021 года главный врач Келесской районной больницы, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вымогала у директора частной стоматологической клиники 500 тысяч тенге.

Деньги она потребовала за нерасторжение договора на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и оплату из бюджета услуг, оказанных частной клиникой до октября 2021 года.

Суд санкционировал арест Аиды Бексултановой. Постановление было направлено в Антикоррупционную службу для немедленного исполнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954995-glavvracha-bolnitsy-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/